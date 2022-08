Kanka est un outil de création et de gestion pour des campagnes de jeux de rôle. Centré sur sa communauté et parfait pour ceux qui veulent créer des mondes élaborés. On t'aide à créer et à organiser tes campagnes et mondes avec notre système de @mentions ainsi que toute une gamme de fonctionnalités telles que des calendriers, des cartes interactives, des chronologies, des organisations, des familles et autant de personnages que tu peux inventer!